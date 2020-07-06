Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti, Urumçi suçlularının bulunmasını istedi

Doğu Türkistan Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Başbakanlık Ofisi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin hakimiyeti altında bulunan Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi’de 2009 yılında yaşanan olayların sorumlularının cezalandırılması çağrısında bulundu.
Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti; özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Amerika ile Rusya gibi ülkelerin bu ve benzeri olaylara, insani ihlallere müdahil olmasını talep ederken, Pekin yönetimini de daha itidalli ve demokratik hak arayışlarına saygılı olmaya, Doğu Türkistan’daki yerel askeri güçlerin aşırı ve orantısız güç kullanmalarına engel olmaya ve ceza ve toplama kamplarını kapatma çağrısında bulundu.