’Döktür Bi Şekspir’ adlı oyun Kartal’da izleyici ile buluştu

Ünlü İngiliz şair, oyun yazarı William Shakespeare’in eserlerini esprili bir dille ele alan ’Döktür Bi Şekspir’ adlı tiyatro oyunu, Kartal’da sahnelendi.

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında etkileyici bir performansa ev sahipliği yaptı. Genellikle drama türü eserleriyle bilinen William Shakespeare’in bütün oyunlarından esinlenerek Tiyatro Ak’la Kara tarafından hazırlanan ’Döktür Bi Şekspir’ adlı tiyatro oyunu, oyuncuların eğlenceli yorumu ile izleyenleri kahkahaya boğdu.

Salona girişlerde pandemi kuralları gereği tüm katılımcılara HES kodu kontrolü yapıldı.

37 farklı eser tek oyunda

Savaş Özdural, Özdemir Çiftçioğlu ve Fatih Gülnar’ın rol aldığı ’Döktür Bi Şekspir’ adlı oyunda, İngiliz yazarın 37 farklı eseri, tek bir oyunda bir araya getirilerek sahnelendi. Dram türünün eğlenceli bir yorumla komediyle harmanlandığı oyun, Kartallı sanatseverlerin büyük alkışını topladı.

Oyunun sonunda Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına oyunculara plaket takdim etti. Oyunculara ve seyircilere teşekkür eden Develi, Kartal’da tiyatro izleyicilerinin yaşının giderek gençleştiğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Plaket takdiminden sonra kısa bir konuşma gerçekleştiren oyuncu Savaş Özdural ise Kartal Belediyesi’ne, Başkan Gökhan Yüksel’e ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, Kartal’da sahne almanın kendilerine büyük bir mutluluk verdiğini söyledi.