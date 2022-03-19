Donma tehlikesi yaşayan yavrulara şefkat eli

Sultanbeyli Belediyesi, soğuk kış günlerinde donma tehlikesi yaşayan yavru sokak hayvanlarına barınma desteği sağlayarak, onları besledi.

Sultanbeyli Belediyesi, olumsuz hava koşullarının yaşandığı dönemde de minik dostlara şefkat elini uzattı. Düzenli olarak mama ve barınma desteğini sürdüren belediye, kar yağışının yoğunlaştığı bugünlerde minik dostlara yardımlarını artırdı. İlçe genelindeki mama istasyonlarına ve ormanlık alanlara gıda bırakan ekipler, soğuktan dolayı donma tehlikesi yaşayan sevimli patilere barınma imkânı sağladı, ihtiyaçlarını giderdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “İstanbul’umuz günlerdir soğuk havanın etkisinde. Belediyemiz vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması için küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışından şüphesiz en çok minik dostlarımız etkileniyor. Bu sebepten minik dostlarımıza yönelik çalışmalarımızı artırdık. Özellikle soğuk kış günlerinde ilçemiz genelindeki noktalara ve ormanlık alanlara gıda ve barınma desteği sağladık. Belediye ekiplerimiz, düzenli olarak bu noktaları ziyaret ediyor ve mamalar bırakıyor. Ayrıca hizmete aldığımız Sevimli Patiler Kliniği’nde, minik dostlarımızın düzenli olarak bakım ve tedavilerini yapıyoruz. Yine farkındalık oluşturmak için Hayvanseverler Platformunu kurarak hayvanseverlerimiz ile çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Daima ilgiyle ve sevgiyle yaklaşarak Sultanbeyli’mizin merhametini sevimli dostlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.