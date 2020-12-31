Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Gece geç saatlerde yemek yemek reflü ve ağız kokusunu tetikler”

Diş Hekimi Dr. Mustafa Kadir Toktaş, ağız kokusunun çürükler, diş taşları ve kırık dişlerin yanısıra reflü ve ülser gibi mide rahatsızlıklarından kaynaklanabileceğine dikkat çekerek, “Gece geç saatlerde yemek yemek ve bunun doğuracağı mide reflüsü, ağız kokusunu tetikler” dedi.
İltihaplı dişlerin tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Toktaş, çürüklerin ilerlemesi, sinirleri etkileyip kök ucuna yerleşmesi ve burada apse oluşturması sonucunda ağrılı şişlikler meydana geldiğini anlattı. Gece ağrıları ve soğuk-sıcak ağrıları başladığında kanal tedavileriyle kurtulabilecek dişlerin tedavilerinin aksaması halinde olumsuz sonuçların ortaya çıktığını vurgulayan Toktaş, “Göz altı bölgesini ve boğazı şişiren ve yutkunmayı zorlaştıran lezyonlarda öncelikle antibiyotik tedavisiyle durum kontrol edilip, ilerleyen günlerde asıl tedaviye başlanır. Şiddetli apse vakalarında diş çekimi çok tehlikeli boyutlara ulaşır; ama her vakada antibiyotik kullanılmaz. Gelişigüzel kullanım; tedavi değil, zarar verir” dedi.
Genelde diş agrıları evde başladığını, insanı uykudan kaldırdığını anlatan Toktaş, sözlerinin sonunda şu tavsiyelerde bulundu:“Karanfili kuru bir şekilde bölgeye koymak veya ağrı kesici içmek, o saatleri kurtarsa bile ertesi gün hemen bir diş hekimine gidilmelidir. Alkol uygulamak, kolonya sürmek ve dişe soğan koymak, doğru bilinen yanlışlardandır. Bunların sadece zararı olur. Aman dikkat edelim.”