“Düğüm” Soğanlık Kültür Merkezi’nde çözüldü

Kartal Belediyesi’ne bağlı Soğanlık Kültür Merkezi’nde Ada Sanat Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Düğüm” adlı tiyatro oyunu, Kartallı seyircisi ile buluştu.

Pandemi ile mücadele noktasında ilçe genelinde yürüttüğü etkin çalışmalar ile adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi, bir yandan da yine sıkı önlemler çerçevesinde vatandaşları kültür sanat etkinlikleri ile buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Ekim ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında bu kez “Düğüm” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Covid-19 virüsüne yönelik alınan özel önlemler kapsamında sahnelen oyun için seyirciler en az 2 koltuk boş bırakarak, maske kurallarına uyarak salonda yerlerini aldı. Salona girişte dezenfekte istasyonları kurulurken içeri giren seyircilerin ateşi ölçüldü ve maskelerin doğru takılması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Yer yer mizahi unsurların yer aldığı oyunda ise birbirine dolanıp sorun haline gelen ve sonunda düğümlenen gelişmelerin trajikomik çözümü sahneye yansıtıldı. Seyircilerin keyifli bir vakit geçirmesini sağlayan oyunu, Ezgi Gürçay yazıp yönetti, Cem Güzel ve Burçin Kekeç ise oyunculukları ile göz doldurdu.