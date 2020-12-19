Dünya Göçmenler Günü’nde resim sergisi açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü’nde, göç konusunun farklı boyutlarıyla ele alındığı “Göç” konulu resim sergisi açıldı.

Ümraniye Belediyesi 12. Geleneksel Resim Yarışması’nda dereceye giren eserlerden oluşan “Göç” konulu resim sergisi, pandemi kurallarına uygun olarak Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışı nedeniyle düzenlenen programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İstanbul Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman, Ressam Tacigül Küntüz, Tarihçi Prof. Dr. Abdulvahap Kara ve vatandaşlar katıldı.

Göç konusunun dünyanın önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Çok önemli bir konu ile ilgili bir araya geldik. Göç asırlardır maalesef dünyayı meşgul etmiş, insanları meşgul etmiş ve insanlar bunlara maruz kalmış. Bugün burada insanların maruz kaldığı durumu anlatan bir sergiyi açtık. Söz yere düşer yazı olursa, resim olursa o çok güzel olur. İşte burada resim olmuş sözler, düşünceler, duygular. O resimler hakikaten güzel olmuş bence. Bir milletin batışını, bu millete yapılan zulmü, sanatçı kardeşlerimiz çok güzel ifade ettiler” şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Tarihçi Prof. Dr. Abdulvahap Kara ile ressam Tacigül Küntüz’ün de aralarında bulunduğu konuklar kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.