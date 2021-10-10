Dünya Pickleball Günü İstanbul Etkinliği, Marmara Üniversitesi’nde gerçekleşecek

Dünya Pickleball Günü İstanbul Etkinliği, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde gerçekleşecek.

İstanbul’da ilki düzenlenecek olan Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen Padel İstanbul Spor Kulübü tarafından yürütülen; Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Beykoz Belediyesi, Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği ve Pickleball Turkey Spor Kulübü Derneği işbirliği içinde ve Dünya Pickleball Federasyonu’nun destekleriyle ’Dünya Pickleball Günü İstanbul Etkinliği’, 10 Ekim 2021 Pazar günü 12.00-16.00 saatleri arasında Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen proje, spor ve hareketin çocuk yaşlardan başlayarak sağlığa olan öneminin uygulamalı ve teorik bir şekilde hedef kitleye aktarılması, her yaştan bireyin farklı sporları yapabilmesinin teşvik edilmesi, pandemi dönemi ve sonrasında oluşacak gelişmeler göz önüne alınarak; temassız ve açık hava sporlarında katılımcıların daha rahat spor yapmalarının sağlanabilmesi, yeni gelişen bu sporların oyun sahalarının oluşması ve ekipmanlarının sağlanabilmesi projenin önemli amaçlarındandır.