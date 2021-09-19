Dünya Temizlik Günü’nde Maltepe’de temizlik seferberliği

18 Eylül Dünya Temizlik Günü’nde Maltepe sahilinde yapılan temizlik ve atık toplama çalışmasında iklim krizi sebebiyle geri dönüşümün önemine vurgu yapıldı. Çevko, İBB ve Maltepe Belediyesi ortaklığında ekipler sahil boyunca atıkları topladı.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü, dünyanın birçok noktasında, farkındalık oluşturma amaçlı çeşitli etkinliklerle kutlandı. İstanbul’un Maltepe ilçesinde de Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Çevko ortaklığında sahil temizliği yapıldı. Sahil boyunca atılan atıklar toplanırken, atığın türüne göre ayrıştırma yapılarak geri dönüşüme kazandırma da amaçlandı. Sabah saatlerinde Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünde toplanan ekipler toplama ekipmanları ile birlikte sahilde atıkları toplarken, çevreden vatandaşlar da etkinliğe katıldı.

"20. yüzyıl afetler çağı"

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Cevahir Efe Akçelik, 20. yüzyılın afetler çağı olduğunu, iklim krizinin de etkisiyle önümüzdeki dönemde de bu afetlerin daha sık tekrarlanabileceğini hatırlatarak, "Bu çerçevede doğal kaynakların kullanımı, sürdürülebilir bir çevrenin önemi daha çok arttı. Bu kapsamda, kaynakları ayırma dediğimiz en temel başlangıç noktasının bir an önce hayata geçmesi lazım. Biz de burada, yalnızca toplama değil, geri dönüştürülebilir atıkların önemini vurgulamış olduk" diye konuştu.

Karagöz: "Etkinlikler sürecek"

Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aygünay Karagöz de bu etkinlikle Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Bugünü, insanların çevreye duyarlılığını artırmak, yeni gelen nesillerin görerek ve yaşayarak bu tür etkinliklere katılmalarını sağlayıp temiz bir dünya için taşın altına elini koyduğu bir etkinlik olarak değerlendiriyoruz" dedi. Karagöz, bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

"Her şey yerlerde!"

Etkinliğe farklı kurumların temsilcilerinden oluşan geniş bir grupla katılan Çevko Vakfı’nın Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu ise, Çevko Vakfı olarak 1991’den bu yana ambalaj atıklarının toplanması ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söylerken ambalaj atıklarının çöp olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Uslu, "Bugünkü etkinlik Lets Do It!’in başlattığı Dünya Temizlik Günü kapsamında gerçekleşiyor. İklim Değişikliği Çalışma Grubu olarak buradayız. Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının önemine değinirken, gördük ki sahillerde çöpler de çöp kutularına atılmıyor. Her şey yerlerde. Lütfen çöpleri çöplere atalım, ambalaj atıklarını ayrı toplayalım. Büyük bir iklim krizi yaşıyoruz ve buna dur demek bireysel olarak hepimizin elinde" diye konuştu.

Finlandiyalı Harbeck de katıldı

Maltepe sahilinde temizlik amacıyla toplanan ekiplere sahilde katılanlar da oldu. Bu isimlerden biri de 15 yıldır Türkiye’de yaşayan Finlandiya asıllı Mika Harbeck’ti. Çevre temizliğinin kendisi için çok önemli olduğunu söyleyen Harbeck, "Öncelikle kullandığımız eşyalara dikkat etmeliyiz. İhtiyacımız varsa almalıyız. Sonuçta almadığımız şey hiçbir zaman çöp olmayacaktır" dedi. Harbeck, Türkiye’de ve dünyada tüm insanların atık yönetimine ve çevre temizliğine daha fazla önem göstermesi gerektiğini ekledi.