Dünyaca ünlü usta Şair Nâzım Hikmet 119. doğum gününde Ataşehir’de anılacak

Dünyaca ünlü usta Şair Nâzım Hikmet 119. doğum gününde Ataşehir’de şiir ve şarkılarla anılacak.

Ataşehir Belediyesi’nin “Dünya Şairini Selamlıyor” adı altında gerçekleştireceği etkinliklerde Nâzım Hikmet’in kendi sesinden şiirler dinletilip, farklı dillere çevrilmiş şiirleri okunacak ve onun anısına şarkılar söylenecek.

Covid-19 salgın koşulları nedeniyle etkinlikler internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak. Üç bölüm halinde 15 Ocak Cuma günü Ataşehir Kültür Youtube hesabından yayınlanacak etkinliklerde; “Nâzım Hikmet Şarkıları” saat 10.30’da, “Nâzım Hikmet’in Sesinden Şiirler” saat 14.00’de ve “Dünya Nâzım Hikmet Şiirleri Okuyor” saat 16.00’da başlayacak.

Etkinliklerin “Nâzım Hikmet Şarkıları” bölümünde; Grup Gündoğarken “Nâzım Hikmet Memleket” isimli şarkıyı, Erdal Güney “Sevdamız Bir Uzun Bakış” şarkısını, Doğan Canku “Gecelerim”i ve Metin-Kemal Kahraman “Deniz Koydum Adını” isimli şarkıyı seslendirecek.

“Nâzım Hikmet’in Sesinden Şiirler” bölümünde Nâzım Hikmet’in; Hasret, Büyük İnsanlık, Seviyorum Seni ve İnsanların Türküleri Kendilerinden Güzel isimli şiirleri kendi sesiyle yankılanacak.

“Dünya Nâzım Hikmet Şiirleri Okuyor” bölümünde ise usta şairin kaleminden çıkan eserler dünyanın farklı farklı dillerinde seslendirilecek. Yurt dışından ve ülkemizden katılan sanatçılar, Nâzım Hikmet eserlerini Türkçe, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Macarca, Arapça, Farsça, Hırvatça ve Makedonca olarak okuyacak.

Etkinliklerde ayrıca Japonya Kültür Ataşesi Takumi Suemitsu, Macaristan Kültür Ataşesi Balâzs Szöllössy ve Institut Français Türkiye’den Ghislain Vidal’ın Nâzım Hikmet için gönderdiği mesajlar yayınlanacak.