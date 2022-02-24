Dursun Ali Erzincanlı ile şiir ziyafeti

Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür etkinlikleri kapsamında Bayrampaşalılar ile buluşan şair Dursun Ali Erzincanlı, okuduğu şiirler ve Peygamber Efendimizin hayatını anlatan maneviyat kokulu sohbeti ile vatandaşlara huzur dolu bir akşam yaşattı.

Şair Dursun Ali Erzincanlı, Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nün şubat ayı etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki programa katıldı. Erzincanlı, okuduğu şiirler ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatını anlatan maneviyat kokulu sohbeti ile vatandaşlara huzur dolu güzel bir akşam yaşattı. Yaklaşık iki saat süren ve büyük ilgi gören programa AK Parti Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanı Gülay Sezer ve Bayrampaşa Belediyesi birim müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Dursun Ali Ercincanlı’nın Bayrampaşa Belediyesi’nin bu yılki Ramazan programında da yer alacağı belirtildi.