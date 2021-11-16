’Ekim Geçidi İstanbul-Kartal’ sergisi, sanatseverleri sanatla buluşturdu

Kartal’da 64 sanatçının katılımıyla ’Ekim Geçidi İstanbul-Kartal Sergisi’, sanatı ve sanatseverleri bir araya getirdi. Sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı ve 64 sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen ‘Ekim Geçidi İstanbul - Kartal Sergisi’, sanatı ve sanatseverleri buluşturdu. Bu yıl 20.si düzenlenen ve aynı anda 27 il ve beldede, bin 500’ü aşkın gönüllü sanatçıdan oluşan, sanal ve canlı olmak üzere eş zamanlı düzenlenen ‘Ekim Geçidi’ Disiplinler Arası Resim ve Heykel Sergisi, Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı’nda düzenlenen sergi, sanatçıları ve sanatseverleri aynı çatı altında bir araya getirmeyi amaçlıyor. Gülsün Erbil’in kurucu ve proje sahibi olduğu sergide, geçmişten bugüne, bugünden geleceğe kalıcı eserler üretmek amacıyla sanatın ışığında buluşan 64 sanatçının eserleri Kartal’daki sergide yer aldı.

" Ekim Geçidi’ne de 67 sanatçı katıldı"

Sergi sahibi Gülsün Erbil, "Bu yıl 20.’sini yaptığımız Ekim Geçidi’ni 27 il ve ilçede yaptık ve belki 10 binlerce insan gördü. Bin 500’ün üzerinde sanatçı katıldı. Bizim İstanbul’da ki Ekim Geçidi’ne de 67 sanatçı katıldı. Kartal Belediyesi bize mekan verdi. Çok daha önceden hazırlıklarımıza başlayabilirdik. İBB ile 8 aydan beri yazışıyoruz. Bu Ekim Geçitleri’nin özelliği Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saygı nitelikli ve ekim ayı içerisinde yapıyoruz. Kasım ayına kaymasının nedeni 15 gün sürmeyecek sergileri kurmayışımız, çünkü çok kısa oluyor. Bizde sanatçı yok fakat sanatı sevenlerde sanatı okumama sorunu var. Bu yüzden bu sergilerin çok daha yaygın bir şekilde yapılması gerekiyor. Benim isteğim, Ekim Geçitleri müzeleri açılsın ve o zaman mekanlarımız hazır olacak. Kartal Belediyesi ile de konuşmalara başladık. Bu yıl ilk Ekim Geçidi müzemizde 20. Yıl kapsamında Aydın’da açılıyor. Daha sonra Samsun’da, Antep’te, Mersin’de ve inşallah Kartal’da açılacak. Ben Kartal Belediyesi’ne ve en genç Belediye Başkanına teşekkür etmek istiyorum" dedi.