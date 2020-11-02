Ekrem İmamoğlu taburcu oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona virüs tedavisi gördüğü özel hastaneden taburcu oldu. İmamoğlu, 4 gün daha karantinada olacağını kaydetti.
"10 gün sonra taburcu oluyorum" diye devam eden İmamoğlu, "Tedavi sürecimin büyük bir bölümünü burada iyi geçirdiğimi ifade edebilirim. Ateşim 4 gün sürdü. Sonra normale döndü. Tedavi sürecimiz devam etti. Ateşin dışında başka bir semptom yaşamadım. Bizi arayan herkese çok teşekkür ederim. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Covid-19 testim pozitif çıkmadan 2 gün öncesi burada apandisit ameliyatı oldum. 4 gün daha karantina sürecim devam edecek. Cuma günü itibariyle işime ve gücüme devam edeceğim. Karantina günü biter bitmez İzmir’e gideceğim” ifadelerini kullandı.Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 12:30