Engelli Sarayı kursiyeri EKPSS’de Türkiye dördüncüsü oldu

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Halil Saka, bu yıl düzenlenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)’de 98 bin kişi arasında 99.96 puanla Türkiye dördüncüsü oldu.

ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen 2020-EKPSS’ye 97 bin 646 kişi başvurmuştu. Memurluk için engellilerin ter döktüğü sınavın sonuçları kısa bir süre önce açıklanmıştı. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı tarafından düzenlenen ücretsiz EKPSS kursuna katılarak sınavlara hazırlanan kısmi görme ve işitme engelli Halil Saka (29), sınavdan 99.96 puan alarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Beklentilerimin üstünde bir organizasyon

Başarısında Engelliler Sarayı’nın büyük payının olduğunu belirten Saka, “Burada beklentilerimin üstünde bir organizasyon oldu. Bana pozitif katkılar sağladı. Ders veren hocaların bazıları benim gibi engelliydi. Bu durum eğitimim için de olumlu oldu. Birbirimizin durumunu daha iyi anlayıp ona göre eğitim aldık. Dersin yanında güzel arkadaşlıklar da kurduk. Bizde iz bırakan eğitmenlerimiz de oldu. Özellikle Melisa hocamızın engel durumumu aşabilmem adına bana çok katkısı oldu. Dışarıda herhangi bir kursta bu kadar hassasiyetli ve planlı eğitim olacağını düşünmüyorum” dedi.

Engelli vatandaşlara örnek olsun

Engelliler Sarayı’nın sunduğu bütün olanakları değerlendirdiklerini söyleyen Saka şöyle devam etti: “Burada yaklaşık olarak 6 ay eğitim aldım. Pandemi dolayısıyla kesintiler yaşadık ancak burada oluşturduğumuz alt yapı bizi başarıya götürdü. Burası bizim çabamızla olan bir şey değildi. Belediye başkanımız Lokman Çağırıcı’dan bize gelen ekstra bir hizmet oldu. Kendisine ve bu planlamada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım buranın başarısı benim gibi engelli vatandaşlara örnek olur.”

Şu anda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni olarak çalışan Endüstri Mühendisliği mezunu Saka, kendi mesleğini icra edeceği bir pozisyonda çalışmak istiyor.