Engelliler, polisler için çaldı söyledi

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, kendilerini ziyaret eden polislerle keyifli zaman geçirdi. Polislerle birlikte oyuncak yapan, resim boyayan engelliler, sundukları müzik şöleninde misafirleriyle doyasıya eğlendi.
Yararlı bir gün oldu
Ziyaretin sonunda ise müzik sınıfında misafirler için müzik şöleni düzenlendi. “Engellileri Aşalım” müzik grubu mini bir konser verdi. Polisler, kendileri için çalınan şarkılara kimi zaman söyleyerek kimi zaman da oynayarak eşlik etti. Müziğin ritmine kendini kaptıran çocuklar, gönüllerince eğlendi.Anlamlı bir zaman geçirilen günün sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.