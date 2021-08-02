Engelsiz yaşam desteği ile sporcu oldular madalyaları topladılar

İstanbul’da, Güngören Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bilek güreşi ile tanışıp turnuvalara katılan 3 sporcu Türkiye Şampiyonası’ndan 4 madalya ile döndü.
Güngören Belediyesi’nin katkılarıyla Engelsiz Yaşam Merkezi’nde bir araya gelen vatandaşlar. antrenör Mehmet Emin Kaska’nın desteği ile bilek güreşi sporuna gönül vererek başarılara imza atmaya başladı. Son Türkiye Şampiyonası’na katılan Fatih Kumaş, Hilmi Akçay ve Salih Atik kendi branşlarında elde ettikleri üçüncülük madalyaları ile geri döndü.Turnuvada madalya kazanan sporcuları tebrik eden Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, “Bilek güreşine gönül vererek bu sporu yapan kardeşlerimize teşekkür ederim. Hem Engelsiz Yaşam Merkezimiz ile hem de belediye olarak her daim onların yanında olmaya devam edeceğiz. Engelsiz Yaşam Merkezimizde yapılan aktivitelere katılarak böyle başarıların elde edilmesi bizleri daha da mutlu ediyor. Sporcu kardeşlerimizin başarılarından dolayı tebrik ederim” dedi.