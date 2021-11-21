Esenler Belediyesi 20 bin kişiye mantı dağıttı

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Esenler Kayseri Mantı Festivali’nde 20 bin kişiye mantı ikram edildi.

Esenler Belediyesi, Türkiye’nin en çok sevilen yöresel yemeklerinden olan mantıyı ‘Esenler Kayseri Mantı Festivali’ ile vatandaşlarla buluşturdu. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festivale Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Milletvekilleri Hülya Atçı Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Mantının başkenti Kayseri’den Esenler’e taşıyan festival, bu yıl da keyifli anlara sahne oldu. Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) işbirliği ile gerçekleştirilen festivalde, yaklaşık 20 bin kişiye tonlarca Kayseri mantısı ikram edildi. Yöresel kıyafetli kadınlar maharetli elleriyle festival boyunca mantı yaptı. Ayrıca mantı yeme yarışması da yapıldı. Yarışmada birinci olan kişiye hediye verildi.

Festivalde Başkan Göksu da beraberindekilerle birlikte mantı pişirdi. Festivalde konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, “Bugün Kayseri Federasyonu’yla birlikte mantı festivali yapıyoruz. Mantı Anadolu’nun birçok kentinin özel bir yemeğidir. Ama Kayseri mantısı dediğimizde daha farklı bir anlamı olan emeğin ve gayretin çok önemli, anlamlı olduğu bir yemeği hep beraber biliyoruz. Kayserililer kendi emeklerini ortaya koyacak ve hiçbir zorluktan kaçınmayacak, gösterecek önemli bir lezzeti emekleriyle birleştirmişler. Çünkü mantı açmak çok kolay değil. Parça parça küçük küçük açıp içini dolduracaksınız. Belki de üç kişilik bir aile için saatlerce emek ortaya koyacaksınız. Bu da şunu gösteriyor ki Kayserili her bir kardeşim yediği içtiği her şeyi alın teriyle kazanarak yer ve içer. Kendi sofrasını bereketlendirir” şeklinde konuştu.