Esenlerde Asım Gültekin Dergicilik Okulu açıldı

Esenler Belediyesi, geçtiğimiz sene vefat eden yazar ve mütefekkir Asım Gültekin’in ismini taşıyan önemli bir projeye imza atıyor. Ortaokul, lise ve üniversiteli 50 öğrenciye dergiciliğin öğretileceği Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nun 5 ay sürmesi planlanıyor. 14-21 yaş aralığındaki gençlerin yer alacağı projede, yeni Asım Gültekin’lerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği’nin işbirliği ile hazırlanan Asım Gültekin Dergicilik Okulu kapsamında; öğrenciler dergiciliğin inceliklerini ve kendilerine has içerik üretmeyi öğrenecekler. Asım Gültekin Dergicilik Okulu Projesi, gençlerin kültür-sanat faaliyetlerine katkı sunmalarına ve bu alanda yetkin bireyler olarak faaliyet sürdürmelerine zemin hazırlama noktasında büyük önem taşıyor. Proje genel olarak gençlere yazı yazma hakkında temel beceri kazandırmayı ve yazmaya yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra gençlerin kültür-sanat dünyamızın önemli isimleriyle bir arada etkileşime geçmeleri, pandemide azalan sosyalleşme imkanlarının düşün-yazım faaliyetlerine yönlendirilmesi de projenin diğer hedefleri olarak dikkat çekiyor.

Gençleri 17 usta yetiştirecek

Proje genel koordinatör tarafından takip edilecek. 17 hafta sürmesi planlanan programa kültür, sanat, edebiyat ve dergicilik alanında 17 usta ismin katılması planlanıyor. Bu isimlerle dijital platformlar üzerinden her hafta düzenli bir şekilde ders yapılması amaçlanıyor. Yapılan derslerin takibi, editör, editör yardımcısı ve üç kişilik stajyer ekibi ile gerçekleştirilecek. Ardından gerekli yönlendirmelerin yapılmasıyla 50 kişiden oluşan gençlerden istidatlarına göre yazı talep edilecek. Yazılar düzenlenecek ve gençler daha iyi yazı yazmaları için tekrar yönlendirilecek. Tüm bu süreç sonunda Mayıs ayında çıkarılması öngörülen dergiye içerik üretimleri sağlanacak. Böylece gençler öğrendikleri bilgileri pratik etmiş olacaklar.

Öğrencilere ders verecek isimler arasında; Süleyman Ragıp Yazıcılar, Yusuf Temizcan, Mehmet Lütfi Arslan, Mehmet Nuri Yardım, Ahmet Murat, Erol Erdoğan, İsmail Kılıçarslan, Taha Hüseyin Karagöz, Selim Tiryakiol, Yıldız Ramazanoğlu, Tülay Gökçimen, Ayşegül Genç, Dr.Abdullah Uçar, Bestami Yazgan, Saadettin Acar, Muhammed Murat Tutar gibi büyük ustalar yer alıyor.