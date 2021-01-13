Esenlerde Asım Gültekin Dergicilik Okulu açıldı

Esenler Belediyesi, geçtiğimiz sene vefat eden yazar ve mütefekkir Asım Gültekin’in ismini taşıyan önemli bir projeye imza atıyor. Ortaokul, lise ve üniversiteli 50 öğrenciye dergiciliğin öğretileceği Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nun 5 ay sürmesi planlanıyor. 14-21 yaş aralığındaki gençlerin yer alacağı projede, yeni Asım Gültekin’lerin yetiştirilmesi hedefleniyor.
Gençleri 17 usta yetiştirecek
Proje genel koordinatör tarafından takip edilecek. 17 hafta sürmesi planlanan programa kültür, sanat, edebiyat ve dergicilik alanında 17 usta ismin katılması planlanıyor. Bu isimlerle dijital platformlar üzerinden her hafta düzenli bir şekilde ders yapılması amaçlanıyor. Yapılan derslerin takibi, editör, editör yardımcısı ve üç kişilik stajyer ekibi ile gerçekleştirilecek. Ardından gerekli yönlendirmelerin yapılmasıyla 50 kişiden oluşan gençlerden istidatlarına göre yazı talep edilecek. Yazılar düzenlenecek ve gençler daha iyi yazı yazmaları için tekrar yönlendirilecek. Tüm bu süreç sonunda Mayıs ayında çıkarılması öngörülen dergiye içerik üretimleri sağlanacak. Böylece gençler öğrendikleri bilgileri pratik etmiş olacaklar.Öğrencilere ders verecek isimler arasında; Süleyman Ragıp Yazıcılar, Yusuf Temizcan, Mehmet Lütfi Arslan, Mehmet Nuri Yardım, Ahmet Murat, Erol Erdoğan, İsmail Kılıçarslan, Taha Hüseyin Karagöz, Selim Tiryakiol, Yıldız Ramazanoğlu, Tülay Gökçimen, Ayşegül Genç, Dr.Abdullah Uçar, Bestami Yazgan, Saadettin Acar, Muhammed Murat Tutar gibi büyük ustalar yer alıyor.