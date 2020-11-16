Esenler’de kadınlar ’Komşuluk Günü’nü kutladı

Esenler’de kadınlar 16 Kasım Dünya Komşular Günü’ne özel hazırlanan “Nar Komşuluğu” kahvaltı programında buluştu. Kadınlar, evlerinde yaptıkları kekler, börekler ve birlikte yaptıkları nar reçelini çay eşliğinde afiyetle yiyerek günlerini kutladı.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, anlamlı bir günde burada olduklarını ifade ederek, “Projemizin adı nar, nar bereketi de temsil ettiği için böylece Esenler’deki hanımefendiler bu tip organizasyonlarla hem kendi ev ekonomilerine hem de kent ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Bunları da biz dijital ortamda pazarlıyoruz. Allah yiyenlere şifa versin” dedi.
“Burada olmaktan mutluyuz”Narın çok faydası olduğunu belirten Sevilay Acar ise "Komşuda pişer bize de düşer diyerek Nar Projesi’nin katılımcısı olan girişimci ev hanımlarıyla nar reçeli kaynatıyoruz. Biliyorsunuz ki nar Anadolu kültüründe hem de dünya üzerinde üretkenlik, bereketi ve gücü temsil eder. Kadınların güzellik sırlarını da içinde barındırıyor yaşlanma karşıtı bir besin” diye konuştu.