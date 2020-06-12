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Esenler’de korona virüs pankartı konusu

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU KATILDIĞI BİR TELEVİZYON PROGRAMINDA ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU'YU HAKLI ÇIKARDI. İMAMOĞLU, ESENLER BELEDİYESİNİN KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ İLÇENİN DEĞİŞİK NOKTALARINA ASTIĞI PANKARTLARIN İBB GÖREVLİLERİNCE GECE YARISI İNDİRİLMESİ OLAYINA İLİŞKİN, "ŞUNU BENİM BÜYÜKŞEHİR EKİBİM YAPMIŞSA YANLIŞ YAPMIŞ. BANA BİR ALO DESE 5 DAKİKAYA ÇÖZÜLÜRDÜ" DEDİ.

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı bir televizyon programında Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’yu haklı çıkardı. İmamoğlu, Esenler Belediyesinin korona virüs önlemleri ile ilgili ilçenin değişik noktalarına astığı pankartların İBB görevlilerince gece yarısı indirilmesi olayına ilişkin, "Şunu benim Büyükşehir ekibim yapmışsa yanlış yapmış. Bana bir alo dese 5 dakikaya çözülürdü" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Fox Tv’nin Çalar Saat Programı’nda İsmail Küçükkaya’nın canlı yayın konuğu oldu. Küçükkaya, İmamoğlu’na geçtiğimiz hafta sonu tartışma konusu olan Esenler Belediyesinin korona virüs önlemleri ile ilgili ilçenin değişik noktalarına astığı pankartların İBB görevlilerince gece yarısı indirilmesi olayını sordu.

"Benim Büyükşehir ekibim yapmışsa yanlış yapmış"

İmamoğlu bu soru üzerine ekranda Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun konu ile ilgili attığı paylaşımındaki pankartların kaldırıldığı fotoğrafı göstererek, "Şunu benim Büyükşehir ekibim yapmışsa yanlış yapmış. Bana bir alo dese 5 dakikaya çözülürdü" dedi.

Cami olayında da doğrulamıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce de Göksu’yu doğrulamıştı. Esenler Belediye Meclisinin son toplantısında ilçedeki bir dini tesis alanının Maliye Hazinesi’ne devretme yetkisi alması, bazı basın kuruluşları tarafından çarpıtılmış ve “Göksu belediye borcunu cami ile ödeyecek” şeklinde haberler yapılmıştı. Esenler Belediyesi ve Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’nun haklılığını Ekrem İmamoğlu bir dakikalık videosunda ortaya koymuş ve bu uygulamanın belediyeler için kanuni bir zorunluluk ve sıradan olduğunu kaydetmişti.

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