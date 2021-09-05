Esenler’de “PatiFestivali” renkli görüntülere sahne oldu

Esenler Belediyesi, hayvanlara karşı toplumsal duyarlılığı artırmak ve hayvan sevgisini yaygınlaştırmak amacıyla “PatiFestivali” düzenledi. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

Esenler Belediyesi, kedi, köpek ve tüm ev hayvanlarının sahipleriyle birlikte iyi vakit geçirip eğlendiği renkli bir festivale ev sahipliği yaptı. Satın alma sahiplen sloganıyla 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleşen PatiFestivali’ne farklı ırklardan köpekler sahipleri ile birlikte katıldı. Etkinlikte çocuklar da hayvanlarla ve aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Etkinlikte Esenler Belediyesi barınağından bir köpek ise sahiplendirildi.

PatiFestivali’ne köpeği Cesur ile katılan Ümit Ahıskalıoğlu, etkinliği beğendiğini dile getirerek, “Burası güzel, Esenler Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği düzenledikleri için. Cesur, çocuk ve kadın dostu bir köpek” şeklinde konuştu.

Köpeği Rodi ile yarışmaya katılan Ahmet Aytaç ise heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Güzellik yarışmasına çıkacağız. Yakışıklıdır benim oğlum çünkü. Temel itaat gösterisi yapacağız. Koruma ibrazı göstereceğiz, çocuk koruyor çünkü. Yaşadığı çocuklar var. Çocukları havuzdan kurtarma eğitimleri başladı. Rodi ile 3 aylık bir çalışmamız oldu, daha da sürecek. Rodi’ye sonuna kadar güveniyorum” dedi.

Yarışmanın ardından kazananlara kupa ve mama ödüllerini Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata verdi.