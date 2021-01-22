Esentepe Camii’nin inşaatına başlandı

Vatandaşlardan gelen istek ve talep doğrultusunda Esentepe Mahallesi’nin kangren haline gelen sorunlarından olan cami inşaatı başladı. Eyüpsultan Belediyesi tarafından projesi hazırlanan Esentepe Camii, Esentepe Mahallesi’nin yeni sembollerinden birisi olacak.

Esentepe Cami’inin gerek mimarisi gerekse işlevselliği ile Türk-İslam sanatının en güzel örneklerinden birisi olacağını söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Esentepe Camii vatandaşların ibadet için gelecekleri bir yer olmanın yanı sıra otoparkı, bilgi evi ve gençlik merkezi, kütüphane ve taziye evi ile birçok ihtiyacı karşılayabilecek bir yapıda olacak. En kısa zamanda caminin inşaatını tamamlayıp ibadete açmak istiyoruz” dedi.

Modern ve estetik görüntüsü ile dikkat çeken mimari eserlerden biri olacak olan Esentepe Camii, 3 bodrum ve 2 normal kat olmak üzere toplamda 5 kattan oluşacak. Toplam kapalı alanı 2 bin 340 metrekare olan yapıda cami dışında otopark, bilgi evi ve gençlik merkezi, kütüphane, taziye evi, imam lojmanı gibi mekânlar yer alacak. 600 kişilik kapasiteye sahip olan camide, açık avluların da kullanımıyla bin 200 kişi aynı anda namaz kılabilecek.