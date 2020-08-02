Esenyurt Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını artırdı

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda artan sinek ve uçan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ekipler; kurban satış ve kesim merkezleri, çöp konteynerleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor. Yetkililer, Esenyurtluların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için ilçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.