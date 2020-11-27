Esenyurt Belediyesi ile TÜM BEL-SEN arasındaki toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldı

Esenyurt Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN), Toplu İş Sözleşmesi konusunda anlaşmaya vardı. Memurları ve sözleşmeli personelleri kapsayan sözleşmede, ‘Sosyal Denge Farkı’ en üst limitten belirlendi.

Esenyurt Belediyesi ve TÜM BEL-SEN arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. 270 memur ile 26 sözleşmeli personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve sendika yetkilileri tarafından önceki gün imzalandı. 01.07.2020 ile 30.06.2021 tarihleri arasında geçerli olacak sözleşmede Sosyal Denge Farkı, mevzuatın belirlediği en üst limitten belirlendi.

Bir süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, ilgili sendikanın, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, “Sosyal Denge Farkı’nı, mevzuatın belirlediği en üst sınırdan ödeyelim” teklifini kabul etmemesi nedeniyle uzamıştı. Anlaşmazlık, sendikanın Başkan Bozkurt’un teklifini kabul etmesiyle sona erdi.

“Bana verilen yetkiyi sonuna kadar kullandım”

Anlaşmaya ilişkin bir açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Bana verilen yetkiyi sonuna kadar kullandım, sözleşmeyi devletin bize tanıdığı en üst limitlerden imzaladık. Daha önceleri müdüre fazla, memura az veriliyormuş. Biz ayrım yapmadık, müdürlere de memurlara da eşit verdik. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Yasaların belirlediği sınırlar içinde çalışanlarımızın yanında olacağız”

Görüşmelerin, mevzuata uymayan ekstra talepler nedeniyle uzadığını belirten Belediye Başkanı Bozkurt, “Mevzuat gereği memurlara ancak belli bir miktarda Sosyal Denge Farkı ödeyebiliyoruz. Bu bedeli de devlet belirliyor, diyor ki, “Ancak bu kadar ödeyebilirsin”. Bunun üzerinde bir ödeme halinde Sayıştay zimmet çıkartıyor. Biz de hem memurlarımızın, çalışanlarımızın mağdur olmaması hem de yöneticilerin mağdur olmaması için ilk günden itibaren dedik ki, “Devletimizin belirlediği sınırların en üst limitini ödeyelim”. Fakat ilgili sendika bizden ekstra taleplerde bulundu. Biz bu ekstra talepleri ödediğimizde zimmet çıkacağı için ödeyemeyeceğimizi söyledik. Geçen sene bu koşullarda anlaştığımız sendika bu sene eylem yaptı ama sonrasında onlar da buna ikna oldular ve şu anda devletin bize tanıdığı limitin en üstünden ödemek koşuluyla sözleşmeyi imzaladık. Biz göreve başladığımız ilk günden beri, yasalar ve mevzuatların belirlediği sınırlar içinde çalışanlarımızın yanında olacağımızı söyledik, böyle de davranıyoruz” diye konuştu.