Esenyurt Belediyesi, sel mağduru vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İlk günden itibaren vatandaşların barınma, yemek ve temizlik gibi ihtiyaçlarıyla ilgilenen ekipler, yaşanan sel baskınında tüm eşyalarını kaybeden vatandaşlara Derman Çarşısı’ndan kıyafet, ayakkabı, yorgan, yastık gibi temel ihtiyaç malzemeleri yardımında bulundu. Günlük ortalama 720 aileye sıcak yemek yardımında bulunan ekipler, Derman Çarşısı’na gelen sel mağduru çocuklara da oyuncak hediye ederek yüzlerini güldürdü.
Esenyurt Belediyesi sel mağduru vatandaşların yanında
ESENYURT BELEDİYESİ, SEL MAĞDURU OLAN VATANDAŞLARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR. GÜNDE İKİ ÖĞÜN SICAK YEMEK DAĞITIMI YAPILAN VATANDAŞLARA AYRICA, ESENYURT BELEDİYESİ’NE AİT DERMAN ÇARŞISI’NDAN KIYAFET, AYAKKABI, YORGAN VE YASTIK GİBİ YARDIMLAR DA YAPILIYOR.
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