Esenyurt Belediyesi’nden, selden etkilenen vatandaşlara yardım

Esenyurt Belediyesi, 11 Ağustos tarihinde etkili olan yağış sonrasında sel afetinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’ya, yaraların sarılması için yaşam malzemesi dolu bir tır yardım gönderdi.

Batı Karadeniz’de 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Sel felaketinin ardından harekete geçen Esenyurt Belediyesi, sel afetinin etkili olduğu Kastamonu ve Sinop’a, içerisinde gıda kolisi, hijyen kolisi ve çocuk bezi ile çocuk kıyafetlerinin bulunduğu bir tır yardım gönderdi. Üzerinde “Esenyurt’tan Sinop ve Kastamonu’ya kardeşlik taşıyor, tüm zorlukları dayanışmayla aşıyoruz” yazılı tır, selden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.