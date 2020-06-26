Esenyurt selin bastığı sokakta çalışmalar sürüyor

Esenyurt’ta sel felaketinin etkili olduğu mahallede çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Bir yandan bodrum katları temizleyen ekipler, diğer taraftan vatandaşların yaralarını sarmasına aracılık ediyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, selden etkilenen mahallelerde yürütülen çalışmaları yakından inceledi. Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de, Korona virüs riskine karşı temizlik çalışmaları tamamlanan binalarda dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Selden etkilenen dairelerde su tahliye işlemlerine devam edilirken bir yandan da detaylı temizlik ve onarım işlemleri yapılıyor. Zarar gören evlerdeki hasar tespit çalışmaları devam edilirken selden etkilenen vatandaşlara günde iki öğün sıcak yemek dağıtıyor.