Esenyurt zabıtasından kafe ve restoranlara Korona virüs denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Mart ayı itibarıyla başlayan ‘Kontrollü Normalleşme’ sürecinde, ilçedeki kafe ve restoran gibi işletmeleri Korona virüs önlemleri kapsamında denetledi.

İçişleri Bakanlığı, Korona virüs ile mücadelede kontrollü normalleşme süreci kapsamında, kafe ve restoran gibi yeme içme mekânlarının 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde elli kapasiteyle faaliyet gösterebileceğine ilişkin genelge yayımladı. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyetlerine başlayan işletmeleri Korona virüs önlemleri konusunda denetledi. İşletme kapasitesi, sosyal mesafeyi koruma, hijyen, maske ve el dezenfektanı kullanımı gibi konularda işletmeleri denetleyen ekipler, ‘14 Kural’ afişleri gibi gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını da kontrol etti. Esenyurt’ta işletmelerin, genel olarak gerekli önlemlere uydukları görüldü. Korona virüs kapsamında gerekli tedbirleri alan işletmelere teşekkür eden ekipler, kurallara uymayan ve eksiklikleri bulunan işletmelere ise uyarılarda bulundu.

“Denetimlerimizi sıklıkla yapıyoruz”

İlçe genelinde denetimlere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeli Canan Çaylı, “Birim olarak, işletmelerimizin denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, işletmelerde dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi; açılış ve kapanış saatleri. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında müşteri kabul edebilecekler ve kapasitelerinin yüzde ellisini kullanabilecekler. Bunun dışında işletmelerde, maske ve hijyen, ateş ölçümü gibi kurallara uyulup uyulmadığına bakıyoruz. Kurallara uymadıkları takdirde de tutanak tutup, ilçe kaymakamlığımıza iletiyoruz. Önce sağlık diyerek, denetimlerimizi sıklıkla yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı özeni göstermesini bekliyoruz” dedi.