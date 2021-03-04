Esenyurt zabıtasından kafe ve restoranlara Korona virüs denetimi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, Mart ayı itibarıyla başlayan ‘Kontrollü Normalleşme’ sürecinde, ilçedeki kafe ve restoran gibi işletmeleri Korona virüs önlemleri kapsamında denetledi.
“Denetimlerimizi sıklıkla yapıyoruz”İlçe genelinde denetimlere aralıksız devam ettiklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Personeli Canan Çaylı, “Birim olarak, işletmelerimizin denetimlerini gerçekleştiriyoruz. Öncelikle, işletmelerde dikkat ettiğimiz noktalardan bir tanesi; açılış ve kapanış saatleri. Sabah 07.00 ile akşam 19.00 arasında müşteri kabul edebilecekler ve kapasitelerinin yüzde ellisini kullanabilecekler. Bunun dışında işletmelerde, maske ve hijyen, ateş ölçümü gibi kurallara uyulup uyulmadığına bakıyoruz. Kurallara uymadıkları takdirde de tutanak tutup, ilçe kaymakamlığımıza iletiyoruz. Önce sağlık diyerek, denetimlerimizi sıklıkla yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da aynı özeni göstermesini bekliyoruz” dedi.