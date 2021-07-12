Esenyurtlu çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor

Binlerce vatandaşa birçok farklı branşta spor eğitimi veren Esenyurt Belediyesi’nin, açtığı voleybol kursunda, çocuklar hem spor yapıyor hem de yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçiriyor.
“Spor, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor”Sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Salon Sporları Antrenörü Özgür Akıncı, “Haftanın iki günü, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızla voleybol eğitimlerimiz devam ediyor. Pandemi nasıl büyük bir riskse hareketsizlik de bir risk. Biz şu anda çocuklarımızın kas gelişimine ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. İçlerinde fiziksel olarak daha üstün olanları üst kademelere taşımaya çalışıyoruz. Voleybolun gerektirdiği bütün detayları bir oyun içerisinde onlara aktarıyoruz. Derslerimiz maksimum 14 ya da 15 kişilik. İdman sonunda velilerle görüşerek çocukların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.