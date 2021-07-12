Esenyurtlu çocuklar hem spor yapıyor hem de sosyalleşiyor

Binlerce vatandaşa birçok farklı branşta spor eğitimi veren Esenyurt Belediyesi’nin, açtığı voleybol kursunda, çocuklar hem spor yapıyor hem de yaz dönemini faydalı aktivitelerle geçiriyor.

Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ‘Yaz Spor Okulları’ kapsamında açtığı voleybol kursuna katılan çocuklar, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra hem sosyalleşiyor hem de yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendiriyor. Normalleşme süreciyle birlikte eğitimlerine başlayan voleybol kursunda, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara haftanın iki günü uzman antrenörler tarafından eğitim veriliyor. Eğitim sonunda velilere, çocukların beslenmeleriyle ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor.

“Spor, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyor”

Sporun çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağladığını söyleyen Esenyurt Belediyesi Salon Sporları Antrenörü Özgür Akıncı, “Haftanın iki günü, 7-14 yaş aralığındaki çocuklarımızla voleybol eğitimlerimiz devam ediyor. Pandemi nasıl büyük bir riskse hareketsizlik de bir risk. Biz şu anda çocuklarımızın kas gelişimine ve sosyalleşmelerine katkı sağlıyoruz. İçlerinde fiziksel olarak daha üstün olanları üst kademelere taşımaya çalışıyoruz. Voleybolun gerektirdiği bütün detayları bir oyun içerisinde onlara aktarıyoruz. Derslerimiz maksimum 14 ya da 15 kişilik. İdman sonunda velilerle görüşerek çocukların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.