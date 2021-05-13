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Esenyurtlu çocuklara bayram sürprizi

Esenyurt Belediyesi, ‘Tam Kapanma’ nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara şeker dağıttı.

Esenyurtlu çocuklara bayram sürprizi
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Esenyurt Belediyesi, ‘Tam Kapanma’ nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara şeker dağıttı.

Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, ‘Tam Kapanma’ nedeniyle evlerinden çıkmayan Esenyurtlu ailelerin Ramazan Bayramı’nı müzik eşliğinde dezenfeksiyon yaparak ve çocuklara şeker dağıtarak kutladı. Bayramı evlerinde geçiren vatandaşların moralini yüksek tutmak için müzik yayını gerçekleştirerek evlerin kapısını çalan ekipler, çocuklara rengarenk şekerler ikram etti. Bayramda çocukları sevindirmeyi amaçladıklarını ifade eden Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış, “Maalesef pandemiden dolayı çocuklarımız sokağa çıkıp şeker toplayamıyor. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt, ‘Bu sefer biz çocuklara gideceğiz, biz şekerlerini vereceğiz’ dedi. Sokaktaki dezenfeksiyon çalışmalarını yaparken, ailelerin zillerini çalıp, çocuklarımızın bayramlarını kutluyoruz. Hep beraber güzel günler göreceğimizi umut ediyoruz” dedi.
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