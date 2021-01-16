Esenyurtlu kadınlar üretime başladı

Esenyurtlu kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesi için Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, üretim çalışmaları başladı.
Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi arasında yapılan iş birliği protokolünün mecliste kabul edilmesinin ardından, Esenyurtlu kadınlar üretim çalışmalarına başladı. S.S. Esenyurt Güçlü Kadınlar Kooperatifi Başkanı Nesrin Bozkurt, üretim yaparak ev ekonomisine katkı sağlayacak olan kadınları ilk çalışma günlerinde yalnız bırakmadı. Üretim çalışmalarına katılan Nesrin Bozkurt, ürünlerin nasıl çeşitlendirileceği konusunda kadınlarla fikir alışverişinde bulundu.
Kadınlar birlikte öğreniyor, birlikte çalışıyor, birlikte üretiyor
Anneler atölyede çocuklar oyun alanında
Merkezdeki ilk çalışma gününde, anneler üretim yaparken çocuklar da onlar için hazırlanan oyun alanında eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklar, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından hazırlanan eğitici-öğretici aktivitelerden yararlanarak, gelişim düzeylerine uygun oyunlar oynadı.
Başvurular kadın sosyal yaşam merkezineKadınların birbirleriyle kalıcı bağlar kurmalarına ve üretmiş olduğu el emeği ürünlerinden gelir etmelerine olanak sağlayan atölyenin başvuruları, Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’ne yapılmakta. Vatandaşlar, atölyeyle ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 892 57 30 - 0212 892 57 31 numaralı telefonlardan alabilir.