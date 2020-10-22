Esenyurt’ta 200 kişinin daha yüzü güldü

Esenyurt’taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için yoğun bir şekilde çalışan ve bugüne kadar da binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 200 Esenyurtlu vatandaşı daha iş sahibi yaptı.
“Pandemi sürecinde istihdam sağlıyoruz”
Pandemi sürecinde istihdam sağlamaya devam ettiklerini söyleyen ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Bugün firmamıza 200 kişilik bir alım gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda verilerimizi firmayla paylaştık. Firmamız vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajlarını gönderdi. Pandemi için de bir takım önlemler aldık. Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünden sağlık ekiplerimiz ateş ölçümü için geldi. Halkla ilişkiler Müdürlüğünden arkadaşlarımız ise, vatandaşların HES kodlarına bakarak içeriye aldı. Alımlarımız devam ediyor önümüzdeki hafta farklı bir firmayla büyük mülakatımız olacak. Pandemi sürecinde 35 kişilik ekibimizle istihdam sağlıyoruz. Bunun da meyvelerini alıyoruz” dedi.