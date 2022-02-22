Esenyurt’ta bir ilk daha: Skate Park

Esenyurt Belediyesi, ilçede ilk kez skate park yapıyor. Gençleri aksiyon ve adrenalinle buluşturacak olan, tamamlanması heyecanla beklenen parkın yapımı, Şehitler Parkı içerisindeki 2 bin 390 metrekare alanda başladı.

Yeni projelerle ilçede ilkleri gerçekleştirmeye devam eden Esenyurt Belediyesi, Esenyurt’ta ilk kez gençlere aksiyon ve adrenalin dolu anlar yaşatacak, enerjilerini eğlenceli bir aktiviteye dönüştürecek skate park hayata geçiyor. Mehterçeşme Mahallesi Şehitler Parkı içerisinde toplam 2 bin 390 metrekare alana sahip olan projenin yapımına başlandı. Proje tamamlandığında Esenyurtlu gençler, skate parkta spor, bisiklet, kaykay ve paten ile eğlenerek vakit geçirebileceği yeni bir alana sahip olacak.

“Esenyurt’ta daha önce böyle bir proje yapılmamıştı”

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Mimar Deniz Karakoç, skate park projesinin ilçede ilk olduğunu vurgulayarak proje hakkında bilgi verdi. Kay Kay pisti projesinin gençlerin talepleri doğrultusunda yapıldığına dikkat çeken Mimar Karakoç, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Şehitler Parkı içerisinde bulunan 2 bin 390 metrekarelik alanımızda ‘Kay Kay pisti’ projemize başladık. Bu alanda 42 metrekare alıştırma parkuru, 540 metrekare SLS parkuru, 170 santimetre derinliğinde 570 metrekare alana sahip havuzumuz ve 130 metrekare tribün bulunuyor. Şu an projemiz kazı aşamasında, havuzun kazısı yapılıyor. Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’ta daha önce böyle bir proje yapılmamıştı. Gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda projemizi tamamlayıp çalışmalarımıza başladık. İçerisinde alıştırma alanı, SLS parkuru, havuz ve tribün bulunan projemizi en kısa zamanda gençlerimizle kavuşturmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.