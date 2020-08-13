Esenyurt’ta cam ve pet şişeler çöpe değil kumbaraya atılacak

Esenyurt Belediyesi, plastik ve cam atıkları geri dönüşüme kazandırmak amacıyla ilçenin belirli noktalarına pet ve cam şişe kumbaraları yerleştirdi.
Giysi ve tekstil atık kumbaraları her noktada
Müdürlük, yeni başlatılan projenin yanı sıra ilçe geneline yerleştirilen tekstil atık kumbaralarındaki atıkları da toplamaya devam ediyor. Kullanılmış ve atık haline gelmiş giysilerin, tekstil atıklarının, evsel atıklardan ayrı bir şekilde toplanması için yerleştirilen kumbaralara atılan giysiler, her gün belirlenen saatte toplanarak geri dönüşüm merkezine götürülüyor.