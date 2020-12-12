Esenyurt’ta Covid tedavisi görenlere gıda yardımı devam ediyor

Pandemi sürecinde, korona virüse karşı yoğun bir çalışma yürüten Esenyurt Belediyesi, kasım ayında Covid tedavisi gördüğü için karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağladı.
Bin 693 aileye gıda desteğiKasım ayı boyunca Covid olan veya temas durumu nedeniyle karantinada olan bin 693 aileye gıda desteği sağlandı. Vatandaşların talebi doğrultusunda sıcak yemek, kahvaltı ya da gıda kolisi desteği veriliyor. Ekipler hazırladıkları sıcak yemek ve kahvaltılıkları vatandaşlara kapıda temas olmadan teslim ediyor.