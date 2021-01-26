Esenyurt’ta doğum yapmakta güçlük çeken sokak kedisinin yardımına ekipler koştu

Esenyurt’ta sokakta doğum yapmakta güçlük çeken kedinin, yardımına Esenyurt Belediyesi veterinerlik biriminde görevli ekipler yetişti. Yapılan sezaryan operasyonuyla sonucu 2 sağlıklı yavrusu dünyaya geldi.Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbarda, bir kedinin sokakta doğum yapmakta güçlük çektiği bildirildi. Harekete geçen ekipler, kediyi Esenyurt Belediyesi’nin Modern Hayvan Bakımevine getirdi. Burada veteriner hekim Ali Muhammed Alagöz tarafından yapılan başarılı sezaryen ile kedinin doğum yapması sağlandı. Yeni doğan 2 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.