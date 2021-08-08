Esenyurt’ta eczanelere ‘Atık İlaç Toplama Kutuları’ dağıtıldı

‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında yağ, tekstil ürünü, elektronik eşya, plastik, kâğıt, cam atıklarını geri dönüşüme kazandıran Esenyurt Belediyesi, başlattığı yeni uygulamayla atık ilaçları toplamak için ilçe genelindeki tüm eczanelere ‘Atık İlaç Toplama Kutuları’ dağıttı.
“İlaçların ayrı bir şekilde imha edilmesini sağlayacağız”İlaçların çöpe karışmasını önlemek amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çevre Mühendisi Selda Şimşir, “Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında atık ilaçları toplamaktayız. İstanbul Eczacılar Odası ile düzenlediğimiz protokol kapsamında ilaçların çöpe karışmasını önlemek adına gönüllü eczanelerimize atık ilaç toplama kutuları ve bilgilendirme afişleri bırakıyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızın evindeki kullanılma süresi geçen ilaçları toplayarak doğaya zarar vermeden ayrı bir şekilde imha edilmesini sağlayacağız” dedi.