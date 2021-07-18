Esenyurt’ta ibadethaneler Kurban Bayramı’na hazır

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını tamamladı.
“Temizlik çalışmalarımızı tamamladık”Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerde detaylı temizlik yaptıklarını söyleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü Dini Kurumlar Sorumlusu Adem Yalçın, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, ilçemizdeki tüm dini kurumların temizlik çalışmasını tamamladık. Kurban Bayramı öncesi tüm cemevi ve camilerimizi ibadete hazır hale getirdik” dedi.