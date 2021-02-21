Esenyurt’ta ihtiyaç sahiplerine 60 bin gıda kolisi dağıtılmaya başlandı

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. 60 bin gıda kolisi, gerekli kontroller ve hijyen testlerinden geçerek vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un seçim vaatleri arasında yer alan “Üreticiden tüketiciye aracısız gıda” vaadi kapsamında gerçekleşen yardımlar devam edecek.
"Gıda paketlerini kontrolden geçiriyoruz”Gıda kolilerini hijyenik bir şekilde vatandaşlara ulaştırdıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Haşim Baki, “Geçtiğimiz yıl ihtiyaç sahibi komşularımıza 60 bin gıda kolisinin dağıtımını yaptık. Yeni yılda da ihtiyacı olan vatandaşlarımızın listeleri hazırlandı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 60 bin gıda kolisinin tedariki sağlandı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak kurduğumuz heyetle gıda paketlerinin teknik ve hijyenik koşullara uygunluğunu kontrol ettik. Ürünlerin teslimatı bu heyet tarafından yapılıyor. Her parti ürün, kontrol edilerek depoya alınıyor. Vatandaşlarımıza ulaşabilmek için tüm müdürlüklerimizle el birliğiyle çalışıyoruz” dedi.