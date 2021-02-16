Esenyurt’ta kışla mücadele ekiplerinin çalışmaları devam ediyor

Esenyurt Belediyesi Kışla Mücadele Ekipleri, sokak ve caddelerde oluşabilecek olumsuz şartları engellemek için tüm ekipleriyle 24 saat boyunca hizmet veriyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri kar yağışının olumsuzluklarını en aza indirmek için gece boyu çalışmalarını sürdürdü. 500 personel, yüzlerce araç ve iş makinesi ile cadde ve sokakların yanı sıra sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye ile emniyet binalarının önü ve çevresi açık tutuldu.

Kar küreme ve tuzlama çalışması gece boyu devam etti

Kışla Mücadele Ekipleri gece boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Acil Çözüm Merkezi de, vatandaşlardan gelen çağrıları ekiplere yönlendirerek yollarda oluşan sorunların çözüme ulaşmasını sağladı. Kar küreme ve tuzlama ekipleri 24 saat esasına göre 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet veriyor.

Ağaçlara da müdahale edildi

Öte yandan ekipler yoğun kar yağışı ve rüzgar sonucunda kırılan ağaçları, iş makineleri ile topladı. Ekipler, ağaçların üzerinde biriken karları da tehlike oluşmaması için temizledi. Vatandaşların, Esenyurt Belediyesi Acil Çözüm Merkezi’ni 444 0 411 numaralı telefondan arayarak talep ve şikayetlerini iletebileceği belirtildi.