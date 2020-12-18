Esenyurt’ta koronavirüs ile topyekün mücadele

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda ibadethane, kamu kurumları, okullar gibi toplu kullanım alanlarını günlük olarak dezenfekte ederek, kurulan istasyonlarda 19 bin 292 aracın dezenfeksiyonunu sağladı.
Meydanlar her gün dezenfekte ediliyorTüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınına karşı oluşturduğu ekiple Esenyurt genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren müdürlük, meydanları her gün, belediye hizmet binasını ise haftada beş gün dezenfekte ediyor. Ekipler, ayrıca Esenyurt Devlet Hastanesi, Sürekli Eğitim Merkezi, kapalı caddeler, polis merkezleri, ilçe emniyet müdürlüğüne ait 93 araç, otobüs ve metrobüs durakları, ATM’ler ve üst geçitleri haftada 3 kez; aile sağlığı merkezleri, 270 eczane, kaymakamlık binası, bağımlılık merkezi, Kızılay ek hizmet binası, yaşlı bakımevi, göç idaresi ve yabancılar şubesi ile ilçe milli eğitim müdürlüğü binasını haftada 2 kez; özel sağlık kuruluşları, bankalar, 14 PTT şubesi ve merkez müdürlüğü, İSKİ, posta dağıtım merkezi, muhtarlıklar, noterler, müftülük ve sosyal hizmet binasını da her hafta düzenli olarak dezenfekte ediyor. Müdürlük, Koronavirüs görülen binalarda, bina girişleri, asansörler, ortak alanlar ve daire girişlerinde de dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.