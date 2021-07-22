Esenyurt’ta Kurban Bayramı’nda hummalı çalışma

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurban kesimi sonrası oluşan hayvansal atıkların halk sağlığına ve çevreye zarar vermemesi için ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü kesim alanlarında ve çöp konteynerlerinde temizlik ve yıkama çalışması yaparken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ise çöp konteynerleri, kesim alanları ve dere kenarlarında ilaçlama yapıyor. Halk sağlığını ön planda tutan ekipler, kurban kesim alanlarında ve çöp konteynerlerinde kötü kokuya ve sinek oluşumuna karşı temizlik ile ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.