Esenyurt’ta Muharrem ayı öncesi cemevleri temizlendi

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki cemevlerinde detaylı temizlik çalışması yürüttü.
“Cemevlerimizi dip köşe temizledik”Muharrem Orucu öncesinde cemevlerini dip köşe temizlediklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Mobil Temizlik Ekibi Sorumlusu Ercan Yalçın, “9 Ağustos Pazartesi günü Muharrem Orucu başlıyor. Biz de vatandaşlarımızın ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için ilçemizdeki tüm cemevlerini dip köşe temizledik. Allah canlarımızın ibadetlerini kabul etsin” dedi.