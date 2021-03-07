Esenyurt’ta okullar dezenfekte ediliyor

Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında, ilçe genelindeki tüm okullarda dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ‘Yeni Kontrollü Normalleşme’ sürecinde öğrencilerin sağlıklı bir ortamda eğitim görebilmesi için ilçedeki tüm okulları korona virüs salgınına karşı dezenfekte ediyor. Ekipler, ilçede bulunan anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liseler de dahil olmak üzere toplam 103 okulda çalışmalarını sürdürüyor. Hafta sonu tatillerinde dezenfeksiyon çalışmaları için yoğun mesai harcayan ekipler, çalışmalar kapsamında; derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, merdiven korkulukları ve bahçelerde yer alan oyun alanları gibi tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek mikroplardan arındırıyor. Öğrencilerin sağlığı için ilçedeki tüm okullarda yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları, eğitim dönemi boyunca devam edecek.