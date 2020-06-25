Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 27-28 Haziran’da yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Esenyurt genelinde dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Ekipler, masa ve sıralar, lavabo, merdiven korkulukları ile tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek okulları sınav gününe hazır hale getirdi.
Esenyurt’ta okullar YKS sınavına hazır
ESENYURT BELEDİYESİ HAFTA SONU YAPILACAK YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) ÖNCESİ İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARI DEZENFEKTE ETTİ.
YORUM EKLE