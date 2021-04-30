Esenyurt’ta pandemi destek ekibi, 43 mahallenin tamamına hizmet veriyor

Esenyurt Belediyesi, korona virüs salgını sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ‘Pandemi Destek Ekibi’ kurdu. Ekiplerle bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Süreç boyunca vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

Korona virüs salgını sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla Pandemi Destek Ekibi’ni oluşturan Esenyurt Belediyesi, 43 mahallenin tamamına hizmet veriyor. Birim; zabıta, halkla ilişkiler ve ulaştırma personellerinden oluşan 85 kişilik ekiple, görev yapıyor. Belediyenin iletişim kanallarından gelen market alışverişi, ilaç, sağlık personeli talebi ve karantinadaki vatandaşların diğer talepleri bölgedeki ekiplere iletilerek, vatandaşların talepleri karşılanıyor.

“Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacağız”

Sahada görev alan ekiplerle ilk günlerinde bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, korona virüs salgını boyunca yürüttükleri çalışmalardan dolayı personellere teşekkür etti. Pandemi döneminde vatandaşların yanında olmak için özel bir ekip oluşturduklarını söyleyen Başkan Bozkurt, “Vatandaşlarımızın yanında olmak için Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz yönetiminde özel bir ekip oluşturduk. Diğer departmanlarda olan arkadaşlar da destek sağlıyor. Bu yapının işi, evinde ihtiyacı olan herhangi bir vatandaş belediyeyi aradığında ekiplerimiz giderek vatandaşlarımızın ihtiyacını evlerinde karşılayacak; evlerine kadar hizmet götürecekler. Tabii onların evlerinde kalma sürelerinde tamamen sorunlarını bitirmemiz mümkün değil ama onların yanında olduğumuzu bilmeleri çok önemli. Bu sürecin sonuna kadar da yanlarında olacağız. İnşallah hep beraber sağlık, mutluluk içinde önümüzdeki süreçlere birlikte yürümeye çalışacağız” diye konuştu.