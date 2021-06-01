Esenyurt’ta toplu kullanım alanları dezenfekte edildi

Esenyurt Belediyesi, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında verilen aranın ardından eğitim faaliyetlerine devam eden okulları ve yüzde elli kapasiteyle müşteri kabul etmeye başlayan kafe, restoran, kıraathane gibi mekanları dezenfekte etti.
Kafe ve restoranlar dezenfekte edildiİlçedeki meydanlar, bina girişleri, cadde ve sokaklar, İETT ve dolmuş durakları gibi vatandaşların toplu kullanım alanlarını rutin olarak dezenfekte eden ekipler, kademeli normalleşmenin ikinci aşamasında müşteri kabul etmeye başlayan kafe, restoran, çay bahçesi, kıraathane ve kahvehane gibi mekanlarda da dezenfeksiyon çalışması yürüttü. Ekipler, çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.