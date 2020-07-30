Esenyurt Belediyesinin Kurban Bayramı öncesi düzenlediği ’Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Kesim Kursu’nda, uygulamalı kurban kesiminin ardından sertifikalar verildi. Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılan derslerde, kursiyerler aldıkları teorik eğitimi kesimhanede pratiğe çevirerek sertifikaları almaya hak kazandı. Kursiyerlere kurs boyunca, uzman kasaplar eşliğinde, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale eğitimi verildi. Kurban kesimhanesinde uygulamalı olarak yapılan kesimlerden sonra, kurs katılım belgeleri ve MEB onaylı sertifikalarını alan kursiyerler, kasap olmaya hak kazandı.
Esenyurt’un yeni kasapları sertifikalarını aldı
ESENYURT BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN, 'KÜÇÜKBAŞ VE BÜYÜKBAŞ KURBAN KESİM KURSU' TAMAMLANDI. KURBAN KESİMHANESİNDE UYGULAMALI OLARAK KESİM YAPAN KURSİYERLER, DERS SONUNDA KATILIM BELGELERİ VE MEB ONAYLI SERTİFİKALARINI ALARAK, KASAP OLMAYA HAK KAZANDI.
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