Esenyurt’ya yollar yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Birçok mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, zarar görmüş parke ve asfaltı kaldırarak yenisini yapıyor.

Esenyurt’ya yollar yenilenmeye devam ediyor
banner3909

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Birçok mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, zarar görmüş parke ve asfaltı kaldırarak yenisini yapıyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Örnek Mahallesi 1353. Sokak ve Balıkyolu Mahallesi 420. Sokak’ta parke, yol ve kaldırım yenileme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, Esenyurt’un yollarını yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3197

banner3841