Esenyurt’ya yollar yenilenmeye devam ediyor

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde bozuk yolları yenilemeye devam ediyor. Birçok mahallede eş zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, zarar görmüş parke ve asfaltı kaldırarak yenisini yapıyor.Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Örnek Mahallesi 1353. Sokak ve Balıkyolu Mahallesi 420. Sokak’ta parke, yol ve kaldırım yenileme işlemi gerçekleştirdi. Ekipler, Esenyurt’un yollarını yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.