ESİM’de bir günde 106 kişi iş sahibi oldu

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), sayesinde bir günde 106 kişi iş sahibi oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, işverenle iş arayanı buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı için temizlik personeli ihtiyacı, Eyüpsultan İstihdam Merkezi tarafından karşılandı. Bir günde gerçekleştirilen yüz yüze mülakatlara 170 kişi katıldı. Mülakata katılan ve nitelikleri ilana uyan 106 kişi aynı gün içerisinde istihdam edildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, seçim döneminde açıkladığı “5 yılda 5 bin istihdam” sözüyle Eyüpsultan’da yaşayan işsiz vatandaşlara umut olmaya devam ederken 18 aylık görev sürecinde 2 bin 64 Eyüpsultanlı vatandaş özel sektörde işe yerleştirildi.

ESİM, pandemi sonrası yüz yüze mülakatlarını temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyarak gerçekleştiriyor. Yoğun katılımın yaşandığı mülakatta, sosyal mesafe gözetilerek tüm tedbirler alındı. Gelen misafirlere ilk olarak sıra numarası verildi. Ardından misafirler dezenfektan kullanarak mülakata girdi. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan ESİM merkezinde öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.