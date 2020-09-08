ESİM’de bir günde 106 kişi iş sahibi oldu

Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Eyüpsultan İstihdam Merkezi (ESİM), sayesinde bir günde 106 kişi iş sahibi oldu.
ESİM, pandemi sonrası yüz yüze mülakatlarını temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyarak gerçekleştiriyor. Yoğun katılımın yaşandığı mülakatta, sosyal mesafe gözetilerek tüm tedbirler alındı. Gelen misafirlere ilk olarak sıra numarası verildi. Ardından misafirler dezenfektan kullanarak mülakata girdi. İş arayış sürecinin başlaması ve mülakat evresine geçiş için adayların Alibeyköy Mahallesi, Namık Kemal Caddesi’nde bulunan ESİM merkezinde öz geçmiş formu doldurmaları gerekiyor.