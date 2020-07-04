Eski Bakan Moğultay vefatının 3’üncü yılında kabri başında anıldı

Eski Adalet Bakanı, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 18., 19. ve 20. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Moğultay vefatının üçüncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığında bulunan kabri başında anıldı.
Törende konuşan Mehmet Moğultay’ın oğlu Ulaş Moğultay, “Bugün burada babamı aramızdan ayrılışının 3. yılında anıyoruz. Pandemi döneminde burada olan, babamı seven bütün dostlarına teşekkür ederim. Babam İstanbul’a, bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına çok hizmet etmiş ve iz bırakmış, her zaman Atatürk ilkelerine bağlı, çalışkan bir devlet adamıydı. Bulunduğu görevlerde her zaman halkçı ve işçinin yanında oldu ve adaleti savundu. Kendisinden önce halkını düşünürdü. Işıklar içinde uyusun” diye konuştu.